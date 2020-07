Romania: ministro Economia, difficile modificare legge su offshore in parlamento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fare un confronto, la Romania attualmente produce circa 10-11 miliardi di metri cubi di gas all'anno. L'anno scorso, ExxonMobil ha annunciato l'intenzione di ritirarsi dalla Romania. Da parte loro, i rappresentanti di OMV Petrom hanno affermato che l'estrazione di gas dal perimetro Neptune Deep diventerà incerta se la legge offshore non verrà modificata. "Il gas del Mar Nero è un'enorme opportunità per la Romania, ma non rimarrà tale per sempre, e al momento il progetto è politicamente bloccato", ha affermato Christina Verchere, amministratore delegato di OMV Petrom, alla fine di giugno. "Dobbiamo essere consapevoli che questa è un'opportunità straordinaria per la Romania, ma che non rimarrà tale per sempre. E, dato che la transizione energetica si avvicina sempre di più, nel contesto della capitalizzazione del prezzo del gas naturale, dobbiamo renderci conto che arriva in un momento in cui questa è la cosa più preziosa per la Romania", ha detto ancora il ministro Popescu. (segue) (Rob)