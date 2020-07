Romania: ministro Economia, difficile modificare legge su offshore in parlamento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti sono alla ricerca di fonti energetiche competitive per riuscire a far fronte ai cambiamenti climatici, ha detto ancora il rappresentante del governo di Bucarest. "Ma vediamo problemi con le scorte, c'è un eccesso di offerta di energia nel mondo, sia in termini di combustibili fossili che di energia rinnovabile. E c'è concorrenza sul mercato. Ecco perché la Romania deve essere competitiva. Questa è la ragione della nostra decisione, che è stata molto ben ponderata. Questa situazione di vantaggio non durerà per sempre, dobbiamo agire ora, ma ritengo che il progetto sia stato bloccato dal sistema politico", ha aggiunto Popescu. (Rob)