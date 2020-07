Autostrade: Sisto (FI), no a scelte imprudenti per "celodurismo" M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo 'di sopravvivenza', con la sua leadership di cartapesta, ci ha abituati a scelte folli che hanno lo scopo di mettersi una coccarda sul petto a scapito degli interessi degli italiani. Non c'è dubbio che la vicenda del Ponte di Genova richieda una ricontrattualizzazione delle concessioni autostradali nel senso di una maggiore severità nella gestione e nella manutenzione, ma l'azzeramento invocato da Conte e dal M5S è ben diverso. Cosa succederà dopo?". Così ad Agorà, in onda su Rai 3, il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto che poi ha proseguito: "Oggi meno che mai possiamo permetterci di compiere scelte economicamente incoscienti pur di rinvigorire il 'celodurismo' in versione 5 Stelle. Ci sono in ballo posti di lavoro e risparmi". Quanto alla possibilità che FI sostenga il governo, per Sisto "È una speranza della maggioranza che mai si avvererà. Noi siamo saldamente nel centrodestra, responsabilmente all'opposizione di un esecutivo scellerato". (Rin)