Fisco: Gelmini (FI), rinviare scadenze a fine anno, governo ha sempre detto "no"

- "Il rinvio delle scadenze fiscali è un punto sul quale Forza Italia ha insistito pervicacemente nel decreto 'Cura Italia', nel liquidità e nel decreto rilancio. Abbiamo sempre presentato emendamenti che andavano nella direzione di spostare i pagamenti almeno a fine anno: è evidente che dopo mesi di lockdown tantissimi non siano in grado di onorare queste scadenze". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a" Coffee Break", su La7. "Questi mesi hanno allargato il divario tra i tutelati e i non tutelati. In tanti hanno visto azzerarsi il reddito, adesso non possiamo chiedere anche le tasse a questi cittadini. Abbiamo presentato proposte, lo ribadisco, per spostare le scadenze fiscali alla fine dell'anno e sistematicamente il governo le ha bocciate", ha concluso Gelmini.(Rin)