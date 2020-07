Fase 3: Misiani (Pd), richiesta scostamento in parlamento forse prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo andando avanti e forse questa settimana porteremo una nuova richiesta di scostamento di bilancio, da portare in parlamento la prossima settimana, per finanziare gli interventi messi in campo e programmarne di nuovi". Così il viceministro dell'Economia ed esponente del Partito democratico, Antonio Misiani, nel corso del convegno sulla valorizzazione del patrimonio pubblico organizzato oggi a Roma dall'Agenzia del Demanio. (Rin)