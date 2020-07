Fase 3: Misiani (Pd), cessione patrimonio pubblico non sarà leva per risanamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patrimonio pubblico non può essere e non sarà un bancomat da cui fare cassa. Non sarà la cessione del patrimonio la leva su cui costruire il risanamento" dopo l'emergenza Coronavirus. Lo ha assicurato il viceministro dell'Economia ed esponente del Partito democratico, Antonio Misiani, nel corso del convegno sulla valorizzazione del patrimonio pubblico organizzato oggi a Roma dall'Agenzia del Demanio. Al contrario questo vasto patrimonio "è un elemento fondamentale di sviluppo del nostro paese". (Rin)