Ue: Wendt (Cdu) a "la Repubblica", sono con l'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E anche al Parlamento Ue è contrario il capogruppo del Ppe Manfred Weber, e i colleghi Andreas Schwab e Sven Schulze". "C'è uno scambio continuo - aggiunge - tra noi parlamentari tedeschi e quelli europei e non condividiamo la posizione del governo. Le istituzioni europee non possono essere scippate di questo importante potere decisionale". Durante la conferenza stampa, Merkel ha usato il condizionale, 'potremmo appoggiare la proposta Michel' sulla governance. "Vuol dire che deciderà il Consiglio. Certo, se i diretti interessati battessero un colpo...". Intende Ursula von der Leyen. "Ma certo. Prima dei Consiglio europeo spero vivamente che la presidente della Commissione faccia sentire la sua voce e la sua influenza". Durante l'incontro non si è parlato del fondo salva-Stati Mes. "Perché Merkel non ha alcuna intenzione di creare tensioni con l'Italia su questo. E ha tutto l'interesse a che Conte torni in Italia con un messaggio pro-europeo. Anche a questo serve Meseberg, dove Merkel accoglie gli ospiti più importanti e ha lanciato importanti messaggi pro europei - si pensi al Recovery Fund. Il premier Sanchez, per dire, verrà accolto alla cancelleria", ha concluso Wendt. (Res)