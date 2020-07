Tunisia: ministro di Stato Abou, possibile estromettere Ennahda dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato tunisino Mohamed Abbou, responsabile per il servizio pubblico, la governance e la lotta contro la corruzione, non ha escluso la possibilità di estromettere il partito islamico di Ennahda dal governo. In una dichiarazione rilasciata alla radio "Al Wataneya 1", il politico ha affermato che uno degli scenari è il mantenimento del governo del premier Elyes el Fakhfakh e il passaggio di Ennahda nel campo di opposizione.(Tut)