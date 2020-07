Migranti: Tajani al "Corriere della Sera", l'Italia parli alla Ue per chiudere confini del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non servono i "pieni poteri" del presidente del Consiglio prorogati fino a fine anno per "affrontare l'emergenza e tutelare la salute pubblica". Servono invece "decisioni, non tentennamenti". E Forza Italia, dice il suo vicepresidente Antonio Tajani al "Corriere della Sera" - è pronta a collaborare "per il bene dell'Italia", ma non ad avallare "metodi che travalicano i confini tra poteri, esautorando il Parlamento, come ha spiegato bene Cassese sul Corriere della Sera". Conte ha spiegato che una proroga dello stato di emergenza può servire per prendere decisioni immediate. "Ma se fosse necessario il Consiglio dei ministri e il Parlamento ci metterebbero poche ore a decretare e votare un nuovo stato di emergenza. E comunque oggi il pericolo maggiore non viene dal fronte interno ma da quello esterno. Su questo vorrei vedere agire il governo". Si riferisce agli sbarchi di migranti, alcuni positivi al Covid, in Calabria e Sicilia. "Esattamente, è un problema serissimo. Il governo dovrebbe porre in Europa il tema di una possibile nuova ondata del virus provocata da arrivi di immigrati clandestini che peraltro causano anche tensioni sociali, proprio per il rischio sanitario che comporta un afflusso incontrollato. Paradossalmente, mentre si bloccano immigrati magari regolari in arrivo dal Bangladesh, i clandestini entrano grazie ai barconi. Bisogna valutare la chiusura delle frontiere del Mediterraneo e dei Balcani almeno fino a quando il mare, in piena estate, favorisce gli arrivi". (segue) (Res)