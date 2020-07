Migranti: Tajani al "Corriere della Sera", l'Italia parli alla Ue per chiudere confini del Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi - continua - siamo lineari e chiari: sosteniamo il Paese, non il governo. Chiediamo che si facciano cose concrete e giuste, e quindi sul Mes — che ci aiuta ad affrontare l'emergenza sanitaria anche sui grandi temi delle scuole, o dei trasporti — diremo sì. E' la nostra posizione". A costo di rompere il centrodestra. "Ma il centrodestra non si fonda mica solo sul Mes, che è uno strumento importante certo ma non esaurisce una politica. Il centrodestra ha diverse anime, ma non si divide: è e resta opposizione". Ma se il governo rischiasse di cadere... "che cada, mica siamo qua a risolvere i loro problemi! Noi collaboriamo facendo proposte, dando idee, anche sostenendo le posizioni favorevoli all'Italia in sede europea a partire dal Recovery fund, ma la nostra disponibilità resta senza risposta. Tutto quello che proponiamo viene respinto. Non possiamo solo avallare le loro decisioni". No c'è la possibilità che FI possa far parte di un governo con una base parlamentare più forte e ampia. "Non c'è spazio per governissimi o larghe intese. Non potremo mai andare con chi ha una visione dello Stato opposta alla nostra, uno Stato imprenditore come si capisce dall'atteggiamento su Autostrade e le velleità del ritorno alla vecchia Anas, o con chi non critica Maduro, o è tremebondo rispetto alla crisi di Hong Kong. Noi siamo opposizione. Responsabile, ma opposizione", ha concluso Tajani. (Res)