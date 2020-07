Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla conferenza stampa online di presentazione della Milano Digital Fashion Week 14/17 luglio 2020.Diretta streaming (ore 10.15)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla video-conferenza stampa di presentazione del Festival MITO SettembreMusica 2020.Streaming sul sito di MITO SettembreMusica (ore 12.00)Commissione consiliare Partecipate. All’ordine del giorno: "Azienda Farmacie Milanesi: attività della società, sinergie col Comune di Milano e presentazione del nuovo rappresentante del Comune in seno al cda Dott. Mauro Provezza.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16.00)Commissione consiliare Casa. All’ordine del giorno: ”Contributo affitto proveniente da risorse regionali e dal fondo di mutuo soccorso”. Partecipa l’assessore Gabriele Rabaiotti.Diretta YouTube (dalle 16.00 alle 17.30)L’assessora al Turismo Roberta Guaineri, con i sindaci Giorgio Gori (Bergamo), Gianluca Galimberti (Cremona), Mattia Palazzi (Mantova) e l'assessora al turismo di Brescia Laura Castelletti, partecipa alla presentazione alla stampa di "Quest'estate voglio andare vicino. Why not?", la campagna di comunicazione territoriale per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico di prossimità nell'estate 2020.Giardini di Palazzo Moroni, via Porta Dipinta 10 - Bergamo Alta (ore 19.00)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale. In apertura dei lavori si terrà la commemorazione dell'ex vice Presidente del Consiglio regionale Fiorenza Bassoli scomparsa domenica 5 luglio. All'ordine del giorno la proposta di Risoluzione sull'efficientamento energetico e tre mozioni sulle criticità legate all'abbinamento del voto regionale e quello referendario del 20 e 21 settembre prossimi (Michele Usuelli, + Europa- Radicali); la crisi causata dal Covid degli esercizi commerciali situati nelle stazioni ferroviarie lombarde (Alessandro Corbetta, Lega); gli interventi per la riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico (Nicola Di Marco, Movimento 5 Stelle).Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle 10.00 alle 14.00) (segue) (Rem)