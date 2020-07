© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'affondo molto secco di Conte su autostrade, seguito da frenata, è un caso da manuale di quello che un'autorità governativa non dovrebbe fare relativamente a società con titoli quotati in borsa. Spero almeno che Consob passi al setaccio ogni singola transazione sulle azioni nelle ultime settimane e nelle prossime". Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in una nota. (Com)