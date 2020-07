Spagna: nuovo protocollo su gestione ordine pubblico nell'uso dei manganelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mai colpire alla testa, sul collo, alla clavicola e alla colonna vertebrale o dall'alto verso il basso in caso di intervento. Sono alcune delle misure che la Polizia nazionale spagnola ha elaborato in un protocollo che regolerà l'ordine pubblico da parte degli agenti in seguito all'introduzione di un nuovo manganello in acciaio che sostituirà quello semirigido attualmente in dotazione alle forze di sicurezza. Secondo quanto rivela "El Pais", il documento è stato redatto dopo che il ministero dell'Interno ha deciso di investire un milione di euro per l'acquisto di quasi 15.400 difese estensibili, il cui corretto utilizzo richiederà, tuttavia, una specifica "formazione teorica e pratica" per dare "maggiore sicurezza giuridica sia all'agente che ai cittadini, perché si saprà quando potrà essere usata e quando no", non lasciando margini alla discrezionalità come avvenuto fino a questo momento. La nuova difesa estensibile ha una struttura principale realizzata "con acciaio di massima qualità" che va da 26 centimetri quando viene piegata a più di mezzo metro in tutta la sua estensione ed il suo peso non supera i 610 grammi. Tra le altre regole presenti nel nuovo regolamento si prevede il divieto di utilizzarne l'uso nei confronti di donne incinte, minori e anziani non in buone condizioni di salute. Secondo fonti della Polizia, i primi 4.600 manganelli saranno disponibili entro la fine dell'anno.(Spm)