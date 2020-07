Terremoti: Ingv, eruzione Etna del 1928 in un volume commemorativo a Mascali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà venerdì 17 luglio in Piazza Duomo a Mascali (Ct) la presentazione del volume "Etna 1928-2018, a 90 anni dall'eruzione e dalla ricostruzione di Mascali". L'evento - si legge in una nota - si svolgerà alla presenza del presidente della Regione Siciliana, on. Nello Musumeci, e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del direttore dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (OE-Ingv), Stefano Branca, e del sindaco del Comune di Mascali, Luigi Messina. La raccolta di saggi, realizzata con il contributo dell'Ingv, della Regione Siciliana e del Comune di Mascali, ripercorre le presentazioni multidisciplinari delle conferenze organizzate nel 2018 in occasione delle celebrazioni del 90° anniversario dell'eruzione. L'eruzione laterale dell'Etna del 1928, iniziata il 2 novembre, è stata il principale evento eruttivo del XX secolo, nonché l'unico, dal Settecento ad oggi, a causare la distruzione di un centro abitato alle pendici del vulcano siciliano. In soli diciassette giorni, infatti, una colata lavica fuoriuscita da una fessura eruttiva apertasi sul fianco nord-orientale del vulcano, a 1.200 metri di altitudine, percorse ben 9 chilometri cancellando dalle mappe topografiche l'antica città di Mascali, un tempo principale centro dell'omonima ed economicamente florida Contea soggetta al vescovo di Catania. (segue) (Com)