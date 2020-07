Terremoti: Ingv, eruzione Etna del 1928 in un volume commemorativo a Mascali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2018, per ricordare il 90° anniversario dell'eruzione, il comune di Mascali, in collaborazione con la Regione Siciliana, l'osservatorio Etneo dell'Ingv, la soprintendenza per i Beni Culturali di Catania, l'Istituto Comprensivo "Mascali" e l'Associazione Culturale "Mascali 1928", ha voluto recuperare la memoria storica e il patrimonio immateriale di quell'evento per raggiungere un pubblico il più ampio possibile, anche attraverso attività di carattere culturale e scientifico. Con quindici saggi curati da esperti e ricercatori, il volume "Etna 1928-2018, a 90 anni dall'eruzione e dalla ricostruzione di Mascali" si propone di conservare immutato nel tempo il ricordo e il valore di un evento naturale storico, che ha modificato per sempre il volto di quel territorio e gettando le basi per un'opera di ricostruzione che ha saputo conservare, in parte innovandoli, i tratti della Sicilia più autentica. (Com)