Sudan: violenze nel Nord Darfur, governo dichiara lo stato di emergenza

- Le autorità del Sudan hanno dichiarato lo stato di emergenza nella città di Kutum, nello stato del Nord Darfur, dopo le violenze e i disordini scoppiati. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale “Suna”, secondo cui Missione dell’Unione africana e delle Nazioni Unite nel Darfur (Unamid) ha inviato una squadra di caschi blu dopo l'incendio divampato in una stazione di polizia. Le proteste sono scoppiate dopo che i manifestanti sono scesi in strada per chiedere una maggiore sicurezza e un governo a guida civile. Nell’intera regione del Darfur e nelle altre aree di conflitto sono frequenti sit-in pacifici per protestare contro la presenza di milizie armate. Il conflitto nel Darfur è iniziato nel 2003 dopo che i ribelli - in maggioranza non araba – sono insorti contro il governo di Khartum. Da allora le forze governative coadiuvate dalle milizie arabe note con il nome di janjaweed (letteralmente “demoni a cavallo”) sono intervenute per reprimere la rivolta, commettendo atrocità diffuse che, secondo le stime delle Nazioni Unite, provocarono la morte di circa 300 mila persone. (segue) (Res)