Sudan: violenze nel Nord Darfur, governo dichiara lo stato di emergenza (2)

- La scorsa settimana il consigliere per la sicurezza presidenziale del Sud Sudan e capo mediatore nel processo di pace, Anche Tut Galwak, ha dichiarato che il governo di transizione del Sudan e i gruppi ribelli che stanno negoziando nella capitale del Sud Sudan, Giuba, firmeranno un accordo di pace finale tra due settimane. “Per noi è essenziale raggiungere una pace duratura. Ci sono dossier o problemi che non possono essere discussi tramite collegamento video, ad esempio gli accordi sulla sicurezza. Per questo abbiamo concordato che una delegazione di Khartum dovrebbe venire a Giuba entro due giorni a partire da oggi e proseguire i colloqui per concludere gli accordi sulla sicurezza”, ha affermato il capo mediatore. “Una volta completati i colloqui su questo dossier, ed entro le prossime due settimane, il presidente Salva Kiir inviterà i suoi colleghi, i capi di Stato dell'Igad (Autorità intergovernativa per lo sviluppo) e gli amici del Sudan che intendono assistere alla firma dell'accordo di pace in Sudan a recarsi a Giuba”, ha aggiunto Tut, annunciando che nella giornata di oggi anche il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok si unirà ai colloqui in collegamento video da Khartum per la prima volta dall’entrata in carica, nel settembre scorso. (segue) (Res)