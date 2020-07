Sudan: violenze nel Nord Darfur, governo dichiara lo stato di emergenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, secondo quanto riporta il quotidiano “Sudan Tribune”, il governo di transizione, le Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, la piattaforma della società civile rappresentata nel Consiglio sovrano di transizione) e i gruppi armati hanno concordato ieri sera di assegnare 75 seggi del Consiglio legislativo di transizione (il parlamento) al Fronte rivoluzionario del Sudan (l’alleanza tra fazioni sudanesi creata nel 2011 in opposizione al governo dell’allora presidente Omar al Bashir) e al Movimento per la liberazione del Sudan (Slm, raggruppamento di vari gruppi ribelli impegnati contro le forze governative nel conflitto del Darfur) di Minni Minnawi. L'accordo arriva dopo oltre dieci giorni di difficili colloqui a Khartum, poiché i gruppi armati inizialmente avevano richiesto 140 seggi. Secondo la bozza di accordo, le due parti hanno concordato di concedere il 25 per cento dei 300 seggi (75 seggi parlamentari) ai gruppi armati, mentre nei prossimi giorni è previsto un incontro a Giuba tra i gruppi armati per discutere un progetto di accordo sulla condivisione del potere a livello nazionale e regionale. Dopo l'incontro, le parti discuteranno del progetto di accordo sulla condivisione del potere con i mediatori prima di un incontro in videoconferenza che vedrà la partecipazione del primo ministro Hamdok e della squadra negoziale del governo, oltre che della delegazione di gruppi armati a Khartum e dei mediatori del Sud Sudan. La riunione dovrebbe discutere alcuni punti relativi ai fondi assegnati al programma di reinsediamento degli sfollati e dei rifugiati, oltre che la condivisione del potere nella regione del Darfur e negli altri Stati. (segue) (Res)