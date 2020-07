Sudan: violenze nel Nord Darfur, governo dichiara lo stato di emergenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi armati chiedono inoltre l’assegnazione di 13 miliardi di dollari alla regione da pagare in 10 anni ma il governo ha finora proposto solo 5 miliardi di dollari, tuttavia il progetto di accordo parla dell'impegno del governo a colmare il divario finanziario per attuare l'accordo di pace, senza però menzionare alcuna cifra. Il documento afferma inoltre che si terrà una conferenza dei donatori per finanziare l'attuazione dell'accordo di pace nel Darfur. I movimenti del Darfur mantengono anche alcune riserve per quanto riguarda la distribuzione del potere nel Darfur: il progetto di accordo prevede infatti che il 40 per cento delle cariche elettive della regione e delle istituzioni statali vengano assegnate ai gruppi armati, il 40 per cento al governo di transizione e il 20 per cento alle parti interessate, tuttavia i gruppi armati rivendicano una quota del 60 per cento. I colloqui di pace, che sono stati riavviati nell’autunno scorso a Giuba scorso dopo ahnni di interruzione, sono stati nuovamente interrotti a causa della pandemia di Covid-19 e solo il mese scorso sono ripresi tramite videoconferenze. I colloqui di pace includono gruppi ribelli – il Movimento per l'uguaglianza di giustizia (Jem), il Movimento di liberazione popolare del Sudan-Nord (Splm-N), il Partito democratico sindacalista e il Movimento per la liberazione del Sudan (Slm) – che operano nelle regioni del Darfur, del Nilo Azzurro e del Sud Kordofan, le tre aree del Paese ancora in conflitto. (Res)