Imprese: E.On selezionata da Lendlease come partner energetico per distretto innovazione Milano

- E.On è stata selezionata da Lendlease, gruppo internazionale leader nel real estate, infrastrutture, asset management e rigenerazione urbana, come partner energetico per lo sviluppo e la gestione congiunta di una soluzione innovativa per fornire vettori termici di calore e raffrescamento a Mind Milano Innovation District, il distretto dell’innovazione che sorgerà nell’area dell'ex sito di Expo 2015, a nord-ovest di Milano. Nelle prossime settimane, Landlease ed E.On negozieranno un contratto di joint venture di 25 anni. "La partnership con Lendlease rappresenta per noi un traguardo di grande rilevanza che ci consente di proseguire concretamente nella realizzazione nostra mission: abilitare soluzioni energetiche sostenibili promuovendo un nuovo concetto di comunità, efficiente e interconnessa. Un modello di cooperazione e innovazione che, anche attraverso la digitalizzazione, è destinato a diventare un esempio virtuoso unico, in Italia e in Europa, che porta un beneficio reale all’ambiente costituendo un volano di sviluppo economico sostenibile”, ha commentato Péter Ilyés, amministratore delegato di E.On Italia. La soluzione di E.On si basa sulla digitalizzazione per ottimizzare i flussi di energia nel sistema e ridurre la necessità di generazione primaria. Essa prevede la connessione di ogni edificio dell'area Mindad una rete riscaldamento e raffreddamento di quinta generazione basata sulla tecnologia ectogrid che, grazie al suo sistema di gestione digitale automatizzata ectocloud™, recupererà e riciclerà l'energia di scarto tra le diverse utenze, essendo il sistema nel suo complesso completamente integrato con le infrastrutture locali esistenti e con la possibilità quindi di massimizzare così la collaborazione con il territorio. (segue) (Com)