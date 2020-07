Imprese: E.On selezionata da Lendlease come partner energetico per distretto innovazione Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione è basata sulla tecnologia Microsoft che rende disponibili al sistema energetico le più avanzate soluzioni digitali. “Sono orgoglioso del risultato raggiunto, frutto della nostra passione e dell’alto livello di competenze, creatività e visione messi in campo - accanto ai nostri preziosi partner - per la realizzazione del sistema energetico più efficiente e sostenibile per Mind, oltre che per il suo alto grado di integrazione con il territorio. Lavoreremo affinché si creino le basi per lo sviluppo di una vera joint venture con Lendlease" afferma Luigi Pisante, Head of Business Development & City Energy Solutions di E.On Business Solutions Italia. Francesco Mandruzzato, Commercial Director del progetto Mind, Lendlease, ha commentato: “Siamo molto lieti di avviare questa collaborazione con 2/2 E.On, un partner di eccellenza con cui iniziamo un percorso di lungo termine con l’obiettivo condiviso di rendere Mind un distretto in cui i principi di sostenibilità e innovazione possano guidarne lo sviluppo. Mind sarà carbon neutral e a zero emissioni, confermandosi anche sul piano energetico uno dei distretti dell’innovazione più all’avanguardia”. (segue) (Com)