Imprese: E.On selezionata da Lendlease come partner energetico per distretto innovazione Milano (3)

- E.On giocherà un ruolo di primo piano all'interno di Federated Innovation @ Mind, il nuovo modello di innovazione su misura e integrazione progettato per la comunità di Mind, che favorisce la collaborazione tra le Aziende che popolano il Distretto, le tre principali istituzioni pubbliche - il nuovo Ospedale Galeazzi, il nuovo campus dell'Università di Milano e lo Human Technopole - e tutti gli altri stakeholder coinvolti. Per questo, l’azienda guarda con entusiasmo anche alla possibilità di trasferire gli uffici centrali nel Mind, un’opportunità per divenire parte di una comunità all'avanguardia e per esplorare un modo innovativo, più efficiente e flessibile di vivere e lavorare. Il Gruppo E.On è il primo player energetico globale ad aver completato il processo di decarbonizzazione con l'uscita dalla generazione convenzionale di combustibili fossili. L’obiettivo è guidare la transizione verso il "nuovo mondo dell'energia" - decentralizzato, sostenibile, interconnesso – concentrandosi sulle reti energetiche e sulle soluzioni per i clienti: un chiaro impegno per un futuro energetico sostenibile che rende l'energia più pulita, disponibile a tutti i clienti e il suo consumo più intelligente. La condivisione da parte di Lendlease e E.On di valori aziendali affini costituisce, a tutti gli effetti, la premessa perfetta per creare valore aggiunto per i cittadini creando luoghi e un domani migliori attraverso l’implementazione di soluzioni innovative che possano agevolare le condizioni di vita nelle aree urbane e, in generale, creare un mondo più sostenibile. (Com)