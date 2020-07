Nord Macedonia: elezioni, seconda giornata di voto nel rispetto delle misure anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi la seconda giornata di voto nella Macedonia del Nord per il rinnovo del parlamento nazionale. Le elezioni vedono i cittadini chiamati a votare nell'arco di tre giornate come misura sanitaria contro la diffusione del coronavirus. Nella giornata di ieri hanno votato le persone positive al Covid-19 presso il proprio domicilio o struttura ospitante. Sono 716 le persone che avevano diritto a votare ieri secondo l'elenco registrato presso la Commissione elettorale centrale (Dik). Nella giornata di oggi possono invece votare le persone considerate parte delle categorie più fragili. Fra queste vi sono anziani, malati cronici, disabili, persone che si trovano in strutture carcerarie, in ospizi per anziani o agli arresti domiciliari. Il resto della popolazione voterà domani 15 luglio, ultimo giorno di chiamata alle urne. Il silenzio elettorale è scattato alla mezzanotte di ieri e durerà fino alle 21 del 15 luglio. Sono chiamati a votare 1.814.263 aventi diritto in queste elezioni, mentre sono 2.290 le postazioni elettorali allestite. In corsa per il rinnovo del parlamento sono 1.578 candidati appartenenti a 15 coalizioni o partiti. (segue) (Seb)