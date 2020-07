Nord Macedonia: elezioni, seconda giornata di voto nel rispetto delle misure anti-Covid (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale ha preso il via il 24 giugno, secondo quanto previsto dai termini di legge. In quella stessa giornata il ministro degli Esteri della Macedonia del Nord, Nikola Dimitrov, ha avuto un colloquio in videoconferenza con gli ambasciatori dei paesi membri dell'Unione europea accreditati a Skopje. Secondo un comunicato del ministero macedone, il colloquio è avvenuto su iniziativa della presidenza di turno croata dell'Ue e ha contato la partecipazione del viceministro macedone con delega agli Affari europei, Bujar Osmani, oltre che di quella del capo della delegazione europea a Skopje, Samuel Zbogar. Al centro della conversazione sono stati i temi relativi al percorso di adesione europea del paese balcanico oltre che le sfide portate dalla pandemia da Covid-19. I negoziati di adesione avviati da Skopje, ha detto Dimitrov, sono "un'enorme opportunità" per creare delle migliori condizioni di vita e di lavoro per i cittadini macedoni. (segue) (Seb)