Nord Macedonia: elezioni, seconda giornata di voto nel rispetto delle misure anti-Covid (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla pandemia e alle sue conseguenze socio-economiche, Dimitrov ha auspicato un proseguimento della cooperazione fra Ue e i paesi dei Balcani occidentali per far fronte alle sfide. "Abbiamo espresso la speranza che l'unità e la solidarietà fra Ue e Balcani occidentali proseguano contro questa minaccia con ancora maggiore intensità e coordinamento, in particolare nel prossimo periodo, quando i confini riapriranno gradualmente", ha detto Dimitrov. (Seb)