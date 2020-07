Autostrade: Bonelli (Verdi), Conte come “Zelig” di Woody Allen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Autostrade “Conte rilascia sempre tante dichiarazioni dure. Ricordo la foto di Conte e Salvini insieme in cui presentavano i decreti sicurezza e oggi Conte attacca quei decreti che sono ancora là. E’ come nel film “Zelig” di Woody Allen, in cui il protagonista cambiava fisionomia a seconda dell’ambiente in cui si trovava”. Lo ha detto Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. (Rin)