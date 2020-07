Criminalità: 15 arresti tra Milano, Forlì e Savona per furti in abitazione, ricettazione e riciclaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindici arresti dalle prime ore di questa mattina tra le province di Milano, Forlì e Savona, per furto in abitazione, ricettazione e riciclaggio di monili preziosi e orologi. Li stanno effettuando i carabinieri di Sesto San Giovanni (MI), supportati dai comandi territorialmente competenti, al termine di un’ampia indagine avviata nel maggio 2018. Gli arrestati sono sette albanesi, due egiziani e sei italiani. Per dieci di loro il Gip, su richiesta del sostituto procuratore della Procura di Monza Michele Trianni, è scattata la custodia cautelare in carcere, cinque sono finiti ai domiciliari. Il Gip ha disposto inoltre sequestri di conti bancari e beni per un valore complessivo di 315.000 euro. L’indagine avviata oltre due anni fa dai carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano insieme alla sezione operativa della Compagnia di Sesto San Giovanni, nel tempo si è sviluppata in tre differenti filoni d’indagine, che hanno consentito di svelare nel comune di Paderno Dugnano due importantissime basi operative facenti capo a soggetti albanesi dediti al riciclaggio di preziosi, provento di furti in abitazione e in altri comuni della città metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza diversi gruppi di malviventi albanesi, organizzati e dediti ai furti in abitazione nel Nord Italia. (segue) (Rem)