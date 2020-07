Criminalità: 15 arresti tra Milano, Forlì e Savona per furti in abitazione, ricettazione e riciclaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano e in provincia di Savona, infine, sono stati individuati tre esercizi commerciali (di cui due “compro-oro” e uno di commercio di oggetti di bigiotteria) e un “wealth manager”, operante per una importante holding finanziaria, impegnati nel definitivo riciclaggio dei monili, attraverso una prima fusione (con la creazione della cosiddetta “verga”), per poi essere inviati ai banchi metallo per la trasformazione dell’oro fuso in lingotti da destinare al commercio finanziario. L’attività investigativa, nel suo complesso, dal 2018 a oggi ha permesso di identificare 72 soggetti, responsabili, a vario titolo, di vari furti sul territorio nazionale, i cui proventi venivano destinati a gruppi di ricettatori con base logistica a Paderno Dugnano, dei quali 27 tratti in arresto in flagranza di reato dalla compagnia di Sesto San Giovanni o destinatari di provvedimento dell’autorità giudiziaria, 15 destinatari della misura restrittiva in esecuzione oggi e 29 deferiti in stato di libertà. Le indagini hanno portato anche al sequestro di ingenti quantitativi di oro e preziosi, provento di furti, autovetture veloci detenute in box e pronte per la commissione dei reati predatori, nonché denaro contante, destinato all’estero, in particolare in Albania e di individuare esercenti commerciali, attraverso cui i malviventi si assicuravano il riciclaggio dei proventi illeciti; autisti di autobus, utilizzati per i trasferimenti di denaro e beni all’estero e fiancheggiatori, dediti al reperimento di appartamenti e box per l’occultamento delle autovetture di grossa cilindrata utilizzate per commettere i reati. (Rem)