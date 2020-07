Coronavirus: Belgio include la Romania nella fascia dei paesi a rischio per i viaggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Belgio ha incluso la Romania nella cosiddetta "zona arancione" degli Stati a rischio per la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Bucarest con un comunicato in cui avverte coloro che viaggiano in Belgio che le autorità locali possono imporre misure di quarantena. La diplomazia romena afferma che le autorità di Bruxelles hanno annunciato le nuove misure relative alle condizioni per l'ingresso nel territorio del paese, già entrate in vigore, immediatamente dopo la loro pubblicazione. Le condizioni di ingresso riguardano la classificazione dei paesi di origine delle persone che desiderano entrare nel Belgio in tre categorie: la zona verde (nessuna misura speciale), la zona arancione (le autorità possono stabilire misure specifiche) e la zona rossa, con quarantena obbligatoria e test all'entrata nel paese. (segue) (Rob)