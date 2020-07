Coronavirus: Belgio include la Romania nella fascia dei paesi a rischio per i viaggiatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le informazioni fornite pubblicamente dalle autorità belghe, la Romania è stata inclusa nell'elenco degli stati arancioni. Pertanto, ai cittadini che entrano dalla Romania nel Belgio a fini turistici (viaggi non essenziali), si raccomanda una maggiore vigilanza sulla prevenzione e il verificarsi di sintomi associati al Covid-19. In totale sono 20 le nazioni che vietano l'accesso dei cittadini romeni o ne condizionano l'ingresso nei loro territori, a causa del peggioramento della situazione dell'epidemia di coronavirus in Romania. 14 di questi paesi sono membri dell'Unione Europea. (Rob)