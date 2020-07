Serbia-Kosovo: Borrell su ripresa dialogo, oggi siamo qui per "riprovarci" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assenza di una soluzione nei rapporti fra Kosovo e Serbia, ha aggiunto l’Alto rappresentante, “sta ostacolando lo sviluppo. Sappiamo che non è un processo facile. Non lo è mai stato. Ma c'è urgenza di lavorare per la pace e la prosperità per il bene del nostro futuro comune”. I colloqui, ha detto inoltre Borrell., “richiederanno coraggio politico da entrambe le parti, richiederanno impegno e impegno nello spirito di compromesso e pragmatismo. Non è mai stato facile trovare delle soluzioni a problemi che sono durati così a lungo e che sono stati così dolorosi, ma è per questo che oggi siamo qui per riprovarci”. (Beb)