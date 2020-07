Ue: Borrell, Turchia America Latina e Hong Kong al tavolo del Consiglio Affari esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dossier Turchia, America Latina e Hong Kong. Sono questi tra i maggiori temi che verranno discussi oggi al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, il primo, dopo l'allentamento delle misure di contenimento per il Covid-19, che vedrà la presenza dei ministri dei 27 a Bruxelles. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, prima dell'inizio del Consiglio Affari esteri. Nella riunione si parlerà di America Latina primo perché "si sta soffrendo un problema importante per il coronavirus e secondo perché dobbiamo rafforzare le nostre relazioni sotto ogni punto di vista. Dal punto di vista politico stiamo studiando come impegnarci di più con l'America latina", ha spiegato. Si parlerà di Turchia, "il tema più importante in agenda oggi. Come sapete le nostre relazioni con la Turchia non sono particolarmente buone in questo momento e penso che sarà una discussione interessante per affrontare questo argomento importante". Poi, in agenda ci sono Libia, Venezuela, le situazione in Africa e i risultati del primo incontro del Dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina. "E' importante sottolineare che il Dialogo è di nuovo in pista, che abbiamo ricominciato", ha detto. "L'Ue e il rappresentante speciale hanno fatto un buon lavoro. Ci siederemo ancora insieme al tavolo, ci incontreremo di nuovo giovedì e spero sia un buon punto per andare verso la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo". Inoltre, si parlerà della situazione ad Hong Kong dove la legge sulla sicurezza nazionale approvata da Pechino "è più draconiana del previsto e gli Stati membri esprimeranno la loro preoccupazione per la situazione". (Beb)