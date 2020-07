Kosovo-Italia: il 24 luglio un webinar sulla partnership e le opportunità per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Pristina e l’ufficio di Tirana, competente per il Kosovo, dell'Agenzia Ice per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese, insieme a Unioncamere Veneto - Cciaa Treviso-Belluno ∣ Dolomiti, organizzano un webinar dedicato al tema “Kosovo, Partnership e Opportunità – Rafforzare la partnership pubblico-privata tra il Kosovo e l’Italia del nord-est oltre Covid-19”. Il webinar si svolgerà in due sessioni: la prima, dedicata alla complessiva “partnership” politica storica tra Italia e Kosovo e l’odierno impegno dell’Italia nel paese; la seconda alle “opportunità” di cooperazione che si schiudono in questa fase per istituzioni ed imprese. Esso punta ad evidenziare il ruolo dell’Italia nel percorso di normalizzazione e stabilizzazione del Kosovo sin dal 1999, cogliendo l’occasione per mappare la dinamica realtà odierna del paese e le opportunità che essa schiude di sviluppo delle relazioni politiche, culturali, accademiche, scientifiche ed economiche con l’Italia ed in particolare con il nord-est proiettato verso l’area balcanica. L’evento, che si svolgerà on-line il 24 luglio 2020, si pone l’obiettivo di dare alle istituzioni, agli imprenditori ed alle aziende italiane una immagine aggiornata del Kosovo, quale Paese partner dell’Italia ricco di opportunità di rafforzamento dei rapporti bilaterali, incluso nei settori economico, culturale, industriale e scientifico-tecnologico. (Res)