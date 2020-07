Usa: coronavirus, vicepresidente Pence esprime sostegno a governatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha dichiarato ieri, 13 luglio, che l’amministrazione del presidente Usa Donald Trump sosterrà qualunque iniziativa dei governatori degli Stati Usa tesa a tutelare la salute dei cittadini statunitensi in risposta al rapido aumento dei contagi da coronavirus. Pence ha fatto riferimento in particolare ai 13 Stati dell’Unione dove i casi di positività al coronavirus hanno raggiunto o superato il 10 per cento dei tamponi effettuati. Pence ha ribadito la propria posizione secondo cui la risposta dell’amministrazione presidenziale all’emergenza pandemica è stata “vigorosa”. “Avete il nostro pieno appoggio nell’intraprendere i passi che riterrete necessari nei vostri Stati”, ha dichiarato Pence durante una sessione di discussione privata coi governatori, riferita da fonti anonime citate da “Bloomberg”. Il brusco aumento dei casi di positività al coronavirus ha spinto la California a bloccare il processo di riapertura e ripristinare alcune delle misure emergenziali di contenimento dei contagi, chiudendo di nuovo bar e ristoranti. I due maggiori distretti scolastici dello Stato hanno annunciato che dal prossimo autunno effettueranno soltanto lezioni online, nonostante le sollecitazioni provenienti dal presidente Trump e, in parte, anche dal governatore democratico Gavin Newsom. (Nys)