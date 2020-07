Cina-Usa: Pechino respinge interferenze sul Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha respinto con decisione la presa di posizione del dipartimento di Stato Usa, che ha definito "illegali" le rivendicazioni di Pechino sul Mar Cinese Meridionale. Pechino ha accusato Washington di ignorare gli sforzi della Cina e dei paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) per la pace e la stabilità nell'area. "La posizione della Cina sulla questione del Mar Cinese Meridionale è stata coerente e chiara", ha ribadito un portavoce dell'ambasciata cinese negli Stati Uniti. "Pur salvaguardando fermamente la sua sovranità territoriale e i suoi diritti e interessi marittimi, la Cina si è impegnata a risolvere le controversie attraverso la negoziazione e la consultazione con i paesi direttamente coinvolti, gestendo le divergenze attraverso regole e meccanismi e ottenendo risultati vantaggiosi per entrambe le parti attraverso una cooperazione reciprocamente vantaggiosa", ha affermato il funzionario cinese. Gli Stati Uniti non sono un paese direttamente coinvolto nelle controversie, e tuttavia continuano a interferire, ha accusato il portavoce, secondo cui gli Usa stanno "flettendo i loro muscoli", alimentando la tensione nella regione. Pechino ha esortato Washington a onorare con serietà il proprio impegno a non schierarsi sul tema della sovranità territoriale, a rispettare gli sforzi dei paesi regionali per un "mare pacifico e stabile" nella Cina meridionale e a interrompere i suoi tentativi di impedire e sabotare la pace e la stabilità regionali. (segue) (Cip)