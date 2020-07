Hong Kong: Ufficio di collegamento cinese condanna primarie del fronte pro-democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio di collegamento del governo centrale cinese nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha condannato il fronte democratico di opposizione per aver tenuto "primarie illegali e aver danneggiato l'equità delle imminenti elezioni del Consiglio legislativo". L'ufficio ha anche affermato che "l'interferenza straniera negli affari politici di Hong Kong non sarà mai permessa". Un portavoce dell'ufficio ha espresso tramite una nota il fermo sostegno del governo cinese a qualunque indagine delle autorità di Hong Kong tesa a perseguire atti illeciti nelle primarie e salvaguardare l'integrità del processo elettorale. Le elezioni del Consiglio legislativo di Hong Kong, previste per il 6 settembre, prevedono rigide procedure legali e un'elezione equa riguarda il benessere della società e dei residenti di Hong Kong, ha affermato il portavoce. "Le primarie organizzate da alcuni personaggi dell'opposizione, sostenuti da forze esterne, hanno seriamente messo in discussione il sistema elettorale esistente e messo a repentaglio l'equità delle elezioni", ha detto il portavoce, aggiungendo che sono state raccolte informazioni personali di molti residenti, in apparente violazione della legge sulla privacy. (segue) (Cip)