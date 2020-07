Hong Kong: Ufficio di collegamento cinese condanna primarie del fronte pro-democrazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 12 luglio si sono chiuse a Hong Kong le primarie per la scelta dei candidati dell'opposizione pro democrazia in vista delle prossime elezioni del Consiglio legislativo (Legco), che si terranno il 6 settembre. A contendersi il voto degli elettori di opposizione il Partito democratico, il Partito civico e altre formazioni più piccole, come la Lega dei socialdemocratici, i Neodemocratici e l'Associazione per la democrazia e il sostentamento popolare (Adpl). Le primarie sono state organizzate con lo scopo di ridurre il numero dei candidati, più di 50, per far competere quelli con più possibilità di vincere e non disperdere il voto dell'opposizione, che punta a conquistare più di 35 seggi, ovvero la maggioranza nel Consiglio legislativo di 70 membri. (segue) (Cip)