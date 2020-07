Hong Kong: Ufficio di collegamento cinese condanna primarie del fronte pro-democrazia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione pro-democratica di Hong Kong può ottenere sino a 45 seggi nel Consiglio legislativo di Hong Kong. Lo ha dichiarato Benny Tai, giurista e attivista, co-fondatore nel movimento del 2014 Occupy Central with Love and Peace. Tai ha affermato che l'opposizione aumenterà la propria rappresentanza in posizioni chiave alle prossime consultazioni elettorali. "Come possono difendere i valori fondamentali di Hong Kong? Ironia della sorte, questa volta devono votare per candidati gialli, candidati al campo democratico", ha affermato l'accademico di diritto dell'Università di Hong Kong. Tai ha affermato che gli effetti di tale oscillazione potrebbero andare oltre i seggi elettorali eletti direttamente, per influenzare i risultati delle elezioni che in passato si sono fortemente orientate verso i candidati a favore dell'establishment. "Se i candidati democratici vincono nei collegi elettorali funzionali, saranno 45 e più. Non solo 35 e più", ha detto. Tai ha affermato che l'affluenza alle primarie del fine settimana da parte del campo democratico dimostra che la gente di Hong Kong vuole un vero sistema democratico e le sue richieste non sono semplici slogan. Secondo Tai, "è un miracolo" che oltre 600mila persone si siano presentate per esprimere il proprio voto nelle primarie di due giorni, dopo l'entrata in vigore della legge sulla sicurezza voluta da Pechino. "Ciò dimostra chiaramente che il popolo di Hong Kong è molto determinato ad avere democrazia. Anche a praticare la democrazia, non solo gridando slogan che vogliano democrazia", ha detto. (Cip)