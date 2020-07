© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, martedì 14 luglio, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 2.9 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3573m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: il Nord Ovest si trova sul bordo settentrionale dell'anticiclone disturbato da correnti più umide atlantiche. In prevalenza soleggiato seppur con qualche annuvolamento sui rilievi che potrà portare qualche locale temporale verso sera, in locale estensione alle vicine pianure. Clima caldo nella norma. In Liguria bel tempo specie sulla costa, con mare poco mosso e ventilazione debole a regime di brezza. (Rpi)