Vietnam: Hanoi rivede leggi immigrazione per “attrarre investimenti”

- Il governo del Vietnam ha introdotto una nuova tipologia di permesso di soggiorno riservato ai cittadini stranieri che si recano nel paese per condurvi affari. Lo ha annunciato il vicedirettore del dipartimento per l’Immigrazione alle dipendenze del ministero per la Sicurezza pubblicam colonnello Tran Van Du, precisando che le modifiche alla normativa sull’immigrazione sono concepite per facilitare l’attuazione dei nuovi accordi di libero scambio e investimento sottoscritti dal paese con l’Unione europea. Il dipartimento ha tenuto un briefing nei giorni scorsi per illustrare le modifiche normative alle missioni diplomatiche e alle organizzazioni non governative (ong) che operano nel paese. Hanoi emetterà visti validi per periodi dai sei ai 12 mesi per i cittadini stranieri che intendono condurre attività di promozione dei servizi e stabilire presenze commerciali, in accordo con le intese sottoscritte dal paese a livello internazionale. L’emendamento alla legge che regola l’ingresso, il transito e l’uscita dal paese dei visitatori stranieri è entrata in vigore già questo mese. Du ha spiegato che “gli investitori stranieri strategici che apportano capitale per 100 miliardi di dong (4,3 milioni di dollari) o più potranno accedere a visti di durata massima di cinque anni e a carte di soggiorno della durata massima di dieci anni. Queste novità contribuiranno ad attirare investimenti esteri nel paese”. (segue) (Fim)