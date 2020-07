Vietnam: Hanoi rivede leggi immigrazione per “attrarre investimenti” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Accordo di libero scambio è già stato votato dal Parlamento europeo il 12 febbraio, con una maggioranza di 401 a 192 e 40 astensioni. Il 30 marzo il Consiglio europeo ha adottato una decisione relativa alla conclusione dell’accordo aprendo la strada alla sua entrata in vigore. Sempre il 12 febbraio il Parlamento europeo ha approvato anche, con 407 voti a favore, 188 contrari e 53 astensioni, l’Accordo di protezione degli investimenti. I due accordi, inizialmente compresi in un testo unico, sono stati distinti nel 2018. Il primo, a differenza del secondo, riguarda le competenze esclusive dell’Unione e può quindi essere ratificato dalla sola Ue, senza il coinvolgimento degli Stati membri. Il Vietnam aveva già accordi bilaterali per la protezione degli investimenti con 21 Stati. Secondo stime del governo vietnamita, l’intesa commerciale dovrebbe far crescere il prodotto interno lordo nazionale del 2,4 per cento e le esportazioni del 12 per cento entro il 2030. Dal punto di vista europeo, l’accordo di libero scambio col Vietnam, aggiunto a quello firmato con Singapore, dovrebbe favorire i rapporti commerciali con l’area Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (di cui i due paesi fanno parte insieme a Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar e Thailandia). (segue) (Fim)