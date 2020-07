Libia: Saleh in visita ufficiale in Italia mentre i pozzi di petrolio restano chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (il parlamento della Libia eletto nel 2014 con un’affluenza del 18 per cento), Aguila Saleh, si trova oggi in missione ufficiale a Roma per una fitta agenda d’incontri. Secondo quanto si apprende, Saleh vedrà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il presiedente della Camera dei deputati Roberto Fico e il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Nei giorni scorsi Saleh ha dato il via a un “tour estero” che lo ha portato in Russia e a Ginevra, mentre ora è la volta dell’Italia. La tempistica della missione è interessante perché avviene nel mezzo di una disputa sulla riapertura dei pozzi di petrolio in Libia. (segue) (Res)