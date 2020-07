Libia: Saleh in visita ufficiale in Italia mentre i pozzi di petrolio restano chiusi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera con sede a Tripoli, ha annunciato venerdì la rimozione dello stato di “forza maggiore” dai terminal di esportazioni del greggio, salvo poi tornare sui suoi passi a causa del blocco reimposto dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. Spesso dipinto come il “volto politico” di Haftar, da tempo in realtà Saleh sta cercando di smarcarsi dal “feldmaresciallo” consentendo di avviare un utile canale di dialogo con la Cirenaica. E’ probabile che Saleh abbia una posizione più morbida rispetto ad Haftar sulla questione del petrolio che deve comunque tornare a scorrere per evitare ulteriori danni alle infrastrutture. L’accordo per riaprire l’industria petrolifera - già anticipato da “Agenzia Nova” il 30 giugno scorso, e che prevede l’apertura di un conto bloccato in Libia per quattro mesi in attesa di un'intesa sulla ridistribuzione dei proventi e la riunificazione delle Banche centrali - è inoltre propedeutico per raggiungere un cessate il fuoco duraturo: senza riaprire i pozzi ogni prospettiva di tregua è destinata a fallire. (segue) (Res)