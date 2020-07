Libia: Saleh in visita ufficiale in Italia mentre i pozzi di petrolio restano chiusi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente politico libico sta inoltre portando avanti un'iniziativa politica raggiunta al Cairo i cui pilastri, tuttavia, non sono nuovi. La proposta di Saleh prevede la fine del Governo di accordo nazionale (Gna) nella sua attuale forma, con un nuovo Consiglio presidenziale "ristretto" formato da tre personalità in rappresentanza delle regioni storiche della Libia (Cirenaica, Fezzan e Tripolitania) e un governo "separato" dal presidente, con un primo ministro indipendente, in attesa di nuove elezioni da organizzare in una fase successiva. E’ interessante notare che l’iniziativa del presidente del parlamento che si riunisce in Cirenaica abbia oscurato il tentativo di Haftar di autoproclamarsi “rais” della Libia per acclamazione popolare. Sulla riuscita del cosiddetto piano Saleh - annunciato al Cairo insieme ad Haftar e ribattezzato “Dichiarazione del Cairo” - vi sono tuttavia diversi dubbi, a partire dal rifiuto delle autorità di Tripoli di affidare il potere a un nuovo governo “provvisorio”: il Gna, infatti, spinge per andare direttamente alle elezioni. (Res)