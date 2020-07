Russia: revocata quarantena obbligatoria per cittadini di ritorno dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia è stata revocata la quarantena obbligatoria di 14 giorni per i cittadini di ritorno dall'estero. È quanto annunciato in serata dall'Agenzia per la tutela del consumatore Rospotrebnadzor. Secondo le nuove regole, tutte le persone - cittadini russi e non - dovranno sottoporsi a un test al massimo tre giorni dal loro arrivo. Il processo di revoca delle restrizioni e di ripresa dei collegamenti aerei internazionali in Russia inizierà domani, mercoledì 15 luglio. La Russia ha interrotto i voli regolari e charter con altri paesi il 27 marzo a causa della pandemia di coronavirus: sono rimasti operativi i voli di rimpatrio, quelli governativi, umanitari e per il trasporto merci. (Rum)