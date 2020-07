Libia: Saleh, presto un incontro tra le parti libiche per soluzione crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dalla Camera dei rappresentanti (il parlamento libico che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, ha rivelato che c'è una richiesta da tutte le parti libiche di convocare il dialogo entro i prossimi due giorni, al fine di trovare una soluzione alla crisi in Libia. Parlando all'emittente televisiva "Al Arabiya", il politico libico – reduce da un incontro con i rappresentanti delle Nazioni Unite a Ginevra – ha detto che questo appello è stato accettato all'unanimità dalla Comunità internazionale, con un'enfasi sul cessate il fuoco tra le due parti in conflitto (il Governo di accordo nazionale da una parte e l’autoproclamato Esercito nazionale libico dall’altra). Saleh ha sottolineato che i danni della guerra libica si estenderanno in luoghi distanti e in altri paesi se non verrà trovata una soluzione. Nell'intervista, Saleh ha affermato che la Dichiarazione del Cairo (iniziativa che prevede lo stop agli scontri e un nuovo Consiglio presidenziale ristretto in attesa di andare al voto) ha trovato “ampio sostegno da parte dei paesi vicini e della comunità internazionale”. (Lit)