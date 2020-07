Usa: deficit di bilancio super i tremila miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio degli Stati Uniti ha superato i tremila miliardi di dollari nei 12 mesi che finiscono a giugno, con l'aumento della spesa per gli incentivi economico e il crollo delle entrate fiscali. Il governo federale Usa si appresta così a registrare il più grande disavanzo pubblico in termini relativi dalla seconda guerra mondiale. Lo riporta il "Wsj". Come quota del prodotto interno lordo, il deficit di 12 mesi è arrivato al 14 per cento il mese scorso, rispetto al 10,1 per cento del febbraio 2010, quando gli Stati Uniti si stavano ancora riprendendo dall'ultima recessione. Nel solo mese di giugno, il deficit si è allargato fino a raggiungere il record mensile di 864 miliardi di dollari, ha dichiarato il Dipartimento del Tesoro lunedì, quasi quanto il divario per l'intero anno fiscale precedente, che è stato pari a 984 miliardi di dollari. L'Ufficio del Bilancio del Congresso ha previsto che il deficit annuale potrebbe ammontare a 3.700 miliardi di dollari nell'anno fiscale che termina il 30 settembre. Ma il divario potrebbe aumentare ulteriormente se il Congresso e la Casa Bianca si accordassero nel corso di questo mese su un'altra serie di spese di emergenza, che gli economisti sostengono essere vitali per mantenere a galla le famiglie e le imprese fino a quando l'economia non inizierà a riprendersi. (Nys)