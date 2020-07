Singapore: pil crolla del 12,6 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo di Singapore ha subito una contrazione del 12,6 per cento su base annua tra aprile e giugno, a causa delle chiusure di attività causate dalla pandemia di coronavirus. Lo attestano i dati preliminari pubblicati dal governo della Città-Stato oggi, 14 luglio. Singapore è uno dei primi paesi asiatici a pubblicare i dati economici relativi al secondo trimestre 2020, durante il quale molte economie regionali si trovavano in una situazione di blocco parziale a causa dell’emergenza sanitaria globale. Il brusco calo del pil, di entità assai superiore rispetto alla crisi finanziaria globale del 2008, fornisce una prima indicazione in merito all’andamento delle economie limitrofe nel secondo trimestre 2020. Per il governo del primo ministro Lee Hsien Loong, reduce dalla vittoria alle elezioni anticipate tenute lo scorso 10 luglio, la sfida della ripresa economica si preannuncia particolarmente difficile, specie dopo che gli elettori hanno eletto un record di 10 parlamentari delle forze di opposizione. (segue) (Fim)