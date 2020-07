Singapore: pil crolla del 12,6 per cento nel secondo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito di azione popolare (Pap) di Singapore ha vinto nettamente le elezioni del 10 luglio, anche se l’opposizione ha ottenuto un risultato senza precedenti. Il partito del primo ministro uscente, Lee Hsien Loong, ha conquistato 83 dei 93 seggi contesi e potrà continuare a governare. In termini percentuali, però, il consenso è sceso dal 69,9 per cento del 2015 al 61,2 per cento. I rimanenti dieci seggi sono andati al Partito dei lavoratori (Wp), guidato da Pritam Singh, che si conferma l’unica formazione di opposizione rappresentata in parlamento, come nella precedente legislatura. Il Partito per il progresso di Singapore (Psp), di cui è segretario generale Tan Cheng Bock, non ha ottenuto alcun seggio. Il Pap ha presentato i suoi candidati per tutti i 93 seggi, mentre il Wp si è battuto per 21 seggi e il Psp per 24. Il premier Lee ha dichiarato che il suo partito ha ricevuto un chiaro mandato di governo, ma ha ammesso che la percentuale dei voti non è stata quella sperata e che l’elettorato, soprattutto quello più giovane, ha mostrato il desiderio di altre voci in parlamento. (segue) (Fim)