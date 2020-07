Singapore: pil crolla del 12,6 per cento nel secondo trimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I singaporiani hanno compreso quale fosse la posta in gioco e perché dobbiamo essere uniti nell’interesse nazionale”, ha affermato il leader in una conferenza stampa tenuta all’indomani del voto. “Userò questo mandato in modo responsabile per affrontare la Covid-19 e la recessione economica e per passare in sicurezza attraverso la crisi e oltre”, ha proseguito Lee. “Questa non è stata un’elezione piacevole, ma una in cui le persone si trovano ad affrontare problemi reali e si aspettano che arrivi un clima più duro”, ha sottolineato. Quest’anno il prodotto interno lordo dell’Isola subirà, secondo le previsioni, una contrazione compresa tra il quattro e il sette per cento, il peggiore dato economico di sempre per Singapore, cui la pandemia contribuirà in misura determinante, ma non esclusiva. Negli ultimi mesi il governo ha iniettato nell’economia nazionale ben 90 miliardi di dollari di Singapore (oltre 57 miliardi di euro, pari a circa il 20 per cento del Pil nazionale). (segue) (Fim)